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В России произошел очередной сбой в работе Facebook
23 август 2019 (12:01)
УрБК, Москва, 23.08.2019. В России произошел сбой в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающие сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Порядка 80% пожаловались на проблемы при входе на сайт, 19% — на трудности при входе в аккаунт. Технические неполадки начались около 08.00 мск.
Порядка 80% пожаловались на проблемы при входе на сайт, 19% — на трудности при входе в аккаунт. Технические неполадки начались около 08.00 мск.
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