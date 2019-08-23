Новости дня

В России произошел очередной сбой в работе Facebook

УрБК, Москва, 23.08.2019. В России произошел сбой в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающие сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.



Порядка 80% пожаловались на проблемы при входе на сайт, 19% — на трудности при входе в аккаунт. Технические неполадки начались около 08.00 мск.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:01</span><br /><strong>В России произошел очередной сбой в работе Facebook</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 23.08.2019. В России произошел сбой в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающие сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089379-v-rossii-proizoshel-ocherednoy-sboy-v-rabote-facebook.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: