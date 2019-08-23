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В России произошел очередной сбой в работе Facebook

23 август 2019 (12:01)

УрБК, Москва, 23.08.2019. В России произошел сбой в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающие сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Порядка 80% пожаловались на проблемы при входе на сайт, 19% — на трудности при входе в аккаунт. Технические неполадки начались около 08.00 мск.

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