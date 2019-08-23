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ММК-УГОЛЬ модернизирует шахты и обогатительную фабрику

УрБК, Магнитогорск, 23.08.2019. Сотрудники ООО «ММК-УГОЛЬ» готовятся к празднованию Дня шахтера, сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



«В структуру компании входят шахты "Чертинская-Коксовая" и "Костромовская", а также Центральная обогатительная фабрика. Шахта «Костромовская» — относительно новая, ей всего 11 лет, в то время как "Чертинская-Коксовая" является одной из первых в Кемеровской области. Несмотря на это, шахта сегодня увеличивает добычу и, по сути, переживает второе рождение. Здесь было проведено масштабное техническое перевооружение. "Чертинская-Коксовая" перешла на прямую подачу горной массы из шахты, благодаря чему производственные мощности предприятия существенно возросли. И теперь горняки демонстрируют рекордные показатели», — говорится в сообщении.



Так, в 2018 году впервые в истории предприятия на шахте было добыто 2 млн 163 тыс. т угля. В мае 2019 года здесь отмечен очередной рекорд — за неполные пять месяцев горняки выдали на-гора 1 млн т угля, а к концу 2019 года шахтеры планируют достичь небывалого для шахты за все время ее деятельности рубежа угледобычи — 2,3 млн т угля.



«Шахта "Костромовская", введенная в строй в 2008 году и построенная по новейшим технологиям, в этом году планирует выйти на проектную мощность. До сих пор угледобычу сдерживала пропускная способность железнодорожных станций компании, через которые уголь, добытый на "Костромовской", доставляется на переработку на Центральную обогатительную фабрику. Сейчас ведется реконструкция этих станций, что увеличит их пропускную способность. ЦОФ сможет получать больше угля и, следовательно, его обогащать», — сообщили на ММК.



На самой обогатительной фабрике также проходит модернизация, целью которой является снижение зольности угольного концентра, увеличение его выхода и улучшение условий труда. Реконструкцию обогатительного цеха планируется завершить в этом году, после чего фабрика сможет выйти на производственную мощность переработки угля в 6 млн т.



ММК-УГОЛЬ уделяет большое внимание решению социальных вопросов и защите окружающей среды. Компания постоянно вкладывает значительные средства в благоустройство и социальные объекты территорий, на которых находятся ее предприятия и проживают семьи работников. В 2019 году финансирование социально значимых объектов за счет средств предприятия составило 110 млн руб.



«Угольное производство является основой экономики Кузбасса, и мы гордимся тем, что вносим свой вклад в укрепление его социально-экономической стабильности. Мы с уверенностью смотрим в будущее и ставим перед собой новые задачи, цель которых — обеспечить сырьевую безопасность ММК. Ведь в каждой тонне чугуна и стали, отлитых на Магнитке, есть труд коллектива нашей компании», — отметил директор ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимир Харченко.

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