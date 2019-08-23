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В Екатеринбурге перекроют движение на проспекте Космонавтов почти на два месяца

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге закроют движение транспорта на участке автомобильной дороги от проспекта Космонавтов до дома № 30 по улице Берёзовой из-за строительства трамвайных путей. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Перекрытия будут действовать с 26 августа 2019 года по 20 октября 2019 года.



Ранее сообщалось о закрытии движения транспорта по проезду от дома № 204 по проспекту Космонавтов до дома № 30 по улице Берёзовой — до 25 августа 2019 года.

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