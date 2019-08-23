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«Мегафон» проведет первый киберспортивный 5G турнир
23 август 2019 (09:41)
УрБК, Москва, 23.08.2019. «МегаФон» проведет первый в истории киберcпортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. В ходе соревнований будет продемонстрировано реальное применение и работа действующей 5G-базовой станции. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
5G турнир по Dota 2 от «МегаФона» с участием одной из сильнейших команд в России Winstrike Team — первый в России пилот реального применения новейших технологий 5G и Cloud Gaming в сфере цифровых развлечений. Мероприятие пройдет в Москва-Сити в рамках трансляции супертурнира по Dota 2 The International 2019, организованной «МегаФоном» совместно с киберспортивным холдингом ESforce.
Для проведения турнира в одну экосистему объединили 5G-оборудование от ведущего мирового поставщика Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от российской платформы Loudplay. Такое сочетание позволяет играть в онлайн игры, используя самые доступные компьютеры и обычный смартфон в качестве модема.
«Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России огромный вызов и большая честь для «МегаФона». Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, «МегаФон» в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей. Мы рады вновь доказать: будущее уже здесь и сейчас», — заявил директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.
5G турнир по Dota 2 от «МегаФона» с участием одной из сильнейших команд в России Winstrike Team — первый в России пилот реального применения новейших технологий 5G и Cloud Gaming в сфере цифровых развлечений. Мероприятие пройдет в Москва-Сити в рамках трансляции супертурнира по Dota 2 The International 2019, организованной «МегаФоном» совместно с киберспортивным холдингом ESforce.
Для проведения турнира в одну экосистему объединили 5G-оборудование от ведущего мирового поставщика Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от российской платформы Loudplay. Такое сочетание позволяет играть в онлайн игры, используя самые доступные компьютеры и обычный смартфон в качестве модема.
«Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России огромный вызов и большая честь для «МегаФона». Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, «МегаФон» в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей. Мы рады вновь доказать: будущее уже здесь и сейчас», — заявил директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.
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