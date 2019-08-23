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Moody's понизило прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,6% до 1,2%

УрБК, Москва, 23.08.2019. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило с 1,6% до 1,2% прогноз по темпам роста ВВП России в 2019 году. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на макроэкономический отчет агентства.



«Мы понизили наш прогноз по экономическому росту для ряда стран, включая Китай, Австралию, Японию, Корею, Индию, Мексику, Бразилию, Саудовскую Аравию, Россию, Германию и Италию», — отмечается в отчете.



Также в документе говорится, что инфляция в России по итогам 2019 года будет на уровне 4,6%, а в 2020 году — 4%.



При этом прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,5%.

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