Новости дня
Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта поликлиники для взрослых
22 август 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на разработку проектной документации (с созданием информационной модели) поликлиники для взрослых на 1 тыс. 200 посещений в смену в квартале № 12 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Начальная цена выполнения работ — без объявления стоимости.
Сроки выполнения работ: а) создание эскизного проекта — не более 4 месяцев с даты заключения контракта; б) проведение комплексных инженерных изысканий — не более 2 месяцев с даты заключения контракта; в) разработка проектной документации — не более 7 месяцев с даты согласования заказчиком эскизного проекта.
Прием заявок начнется 23 августа 2019 года и продлится до 10 сентября 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
Итоги тендера будут подведены 1 октября 2019 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Начальная цена выполнения работ — без объявления стоимости.
Сроки выполнения работ: а) создание эскизного проекта — не более 4 месяцев с даты заключения контракта; б) проведение комплексных инженерных изысканий — не более 2 месяцев с даты заключения контракта; в) разработка проектной документации — не более 7 месяцев с даты согласования заказчиком эскизного проекта.
Прием заявок начнется 23 августа 2019 года и продлится до 10 сентября 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
Итоги тендера будут подведены 1 октября 2019 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на благоустройство территории в квартале № 9
- Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта реконструкции трех улиц
- Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта набережной вдоль реки Патрушихи
- Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проектирование комплекса жилых зданий
- Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на строительство дождевой канализации