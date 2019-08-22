Новости дня

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта поликлиники для взрослых





Начальная цена выполнения работ — без объявления стоимости.



Сроки выполнения работ: а) создание эскизного проекта — не более 4 месяцев с даты заключения контракта; б) проведение комплексных инженерных изысканий — не более 2 месяцев с даты заключения контракта; в) разработка проектной документации — не более 7 месяцев с даты согласования заказчиком эскизного проекта.



Прием заявок начнется 23 августа 2019 года и продлится до 10 сентября 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.



Итоги тендера будут подведены 1 октября 2019 года.





АО «РСГ-Академическое», офис продаж:

пр. Академика Сахарова, 57.

Тел.: (343) 222-7-222.

www.akademicheskiy.org УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на разработку проектной документации (с созданием информационной модели) поликлиники для взрослых на 1 тыс. 200 посещений в смену в квартале № 12 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Начальная цена выполнения работ — без объявления стоимости.Сроки выполнения работ: а) создание эскизного проекта — не более 4 месяцев с даты заключения контракта; б) проведение комплексных инженерных изысканий — не более 2 месяцев с даты заключения контракта; в) разработка проектной документации — не более 7 месяцев с даты согласования заказчиком эскизного проекта.Прием заявок начнется 23 августа 2019 года и продлится до 10 сентября 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.Итоги тендера будут подведены 1 октября 2019 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:02</span><br /><strong>Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта поликлиники для взрослых</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на разработку проектной документации (с созданием информационной модели) поликлиники для взрослых на 1 тыс. 200 посещений в смену в квартале № 12 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089366-zastroyschik-akademicheskogo-rayona-ekaterinburga-obyavil-tender-na-razrabotku-proekta-polikliniki-dlya-vzroslyh.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: