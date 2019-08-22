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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта поликлиники для взрослых

22 август 2019 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на разработку проектной документации (с созданием информационной модели) поликлиники для взрослых на 1 тыс. 200 посещений в смену в квартале № 12 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Начальная цена выполнения работ — без объявления стоимости.

Сроки выполнения работ: а) создание эскизного проекта — не более 4 месяцев с даты заключения контракта; б) проведение комплексных инженерных изысканий — не более 2 месяцев с даты заключения контракта; в) разработка проектной документации — не более 7 месяцев с даты согласования заказчиком эскизного проекта.

Прием заявок начнется 23 августа 2019 года и продлится до 10 сентября 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.

Итоги тендера будут подведены 1 октября 2019 года.

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта поликлиники для взрослыхЗастройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта поликлиники для взрослых
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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