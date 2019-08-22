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В Екатеринбурге будут судить жителя Астрахани за продажу арендованных квартир

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. В Екатеринбурге будут судить жителя Астрахани, обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью. По версии следствия, он продал две арендованные квартиры по поддельным документам. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Осенью 2018 года задержанный арендовал две квартиры, расположенные в доме № 124 по ул. Чкалова и в доме № 151 по ул. Краснолесья. После того, как обвиняемый изготовил поддельные правоустанавливающие документы и паспорта на имя настоящих собственников, под видом хозяина он продал квартиры. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил 5 млн руб.



Злоумышленник был задержан 23 мая 2019 года в Москве в аэропорту Шереметьево. При этом в его багаже был обнаружен поддельный паспорт на имя собственника проданной ранее квартиры. Его отправили в Екатеринбург и поместили под арест.



В настоящее время уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», окончено и направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 10 лет лишения свободы.

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