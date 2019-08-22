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Четыре предприятия подали заявки в ТОР «Новоуральск»
22 август 2019 (15:32)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Четыре предприятия подали заявки на то, чтобы стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Новоуральске. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в ГК «Росатом») Александр Белоусов.
«У нас подано уже четыре заявки. Там разные предприятия, они все региональные, не из Новоуральска. Это помимо того, который уже является резидентом. Если все получится, то все четыре зайдут», — сказал он.
Пресс-служба предприятия уточнила, что речь идет об ООО «НПП «Керамические системы», ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Производство замороженных продуктов питания» и ООО «Металлект».
Напомним, что в первой половине августа первым резидентом ТОР «Новоуральск» стало ООО «Уральский завод капитального ремонта».
«У нас подано уже четыре заявки. Там разные предприятия, они все региональные, не из Новоуральска. Это помимо того, который уже является резидентом. Если все получится, то все четыре зайдут», — сказал он.
Пресс-служба предприятия уточнила, что речь идет об ООО «НПП «Керамические системы», ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Производство замороженных продуктов питания» и ООО «Металлект».
Напомним, что в первой половине августа первым резидентом ТОР «Новоуральск» стало ООО «Уральский завод капитального ремонта».
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