Новости дня

«Уральские авиалинии» утилизируют аварийно севший в Подмосковье самолет А321

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. «Уральские авиалинии» готовы к утилизации самолета, который вынужденно сел в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



22 августа 2019 года СК России и Комиссия МАК завершили работу на месте происшествия. На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании.



Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны, разряжены или сняты.



«Также с самолета удалены все ценные блоки и двигатели. С 23 августа 2019 года после согласования с ГИБДД Раменского района Московской области воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям на утилизацию», — говорится в сообщении.



В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие части данного самолёта.



15 августа 2019 года самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Жуковского в Симферополь, совершил вынужденную посадку в поле после того, как в двигатели попали птицы.



На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря действиям экипажа никто не погиб.



Указом президента РФ командиру лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоено звание Героев России. Пять бортпроводников: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина награждены орденами Мужества.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:35</span><br /><strong>«Уральские авиалинии» утилизируют аварийно севший в Подмосковье самолет А321</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. «Уральские авиалинии» готовы к утилизации самолета, который вынужденно сел в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089363-uralskie-avialinii-utiliziruyut-avariyno-sevshiy-v-podmoskove-samolet-a321.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: