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«Уральские авиалинии» утилизируют аварийно севший в Подмосковье самолет А321
22 август 2019 (17:35)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. «Уральские авиалинии» готовы к утилизации самолета, который вынужденно сел в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
22 августа 2019 года СК России и Комиссия МАК завершили работу на месте происшествия. На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании.
Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны, разряжены или сняты.
«Также с самолета удалены все ценные блоки и двигатели. С 23 августа 2019 года после согласования с ГИБДД Раменского района Московской области воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям на утилизацию», — говорится в сообщении.
В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие части данного самолёта.
15 августа 2019 года самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Жуковского в Симферополь, совершил вынужденную посадку в поле после того, как в двигатели попали птицы.
На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря действиям экипажа никто не погиб.
Указом президента РФ командиру лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоено звание Героев России. Пять бортпроводников: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина награждены орденами Мужества.
22 августа 2019 года СК России и Комиссия МАК завершили работу на месте происшествия. На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании.
Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны, разряжены или сняты.
«Также с самолета удалены все ценные блоки и двигатели. С 23 августа 2019 года после согласования с ГИБДД Раменского района Московской области воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям на утилизацию», — говорится в сообщении.
В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие части данного самолёта.
15 августа 2019 года самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Жуковского в Симферополь, совершил вынужденную посадку в поле после того, как в двигатели попали птицы.
На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря действиям экипажа никто не погиб.
Указом президента РФ командиру лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоено звание Героев России. Пять бортпроводников: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина награждены орденами Мужества.
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