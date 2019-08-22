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Депутата Волчанской гордумы лишили мандата из-за недостоверных сведений о доходах

22 август 2019 (17:16)

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Депутата Волчанской гордумы лишили мандата за предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе на себя и супругу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«В справке одного из депутатов указан не весь полученный им за 2017 год доход, в отношении супруги недостоверно указаны сведения о недвижимом имуществе, в том числе не отражены доли в праве собственности на земельный участок, жилой дом и квартиру», — говорится в сообщении.

Поскольку на заседании Волчанской городской думы не было принято решения о сложении полномочий с депутата, прокуратура обратилась в суд.

Карпинский городской суд досрочно лишил депутата полномочий. Решение суда в законную силу не вступило.

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