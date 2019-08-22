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Студенты созданного по инициативе ММК колледжа примут участие в чемпионате WorldSkills-2019

УрБК, Магнитогорск, 22.08.2019. В Казани стартует 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Участие в конкурсе примут два представителя Политехнического колледжа Магнитогорска, который был создан по инициативе Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», Вадим Ахметов и Владислав Евдокимов выступят вне основной конкурсной программы и представят Россию на площадке по компетенциям будущего — FutureSkills.



«Это будут соревнования по новым и перспективным профессиям, которые в будущем потребуют массовой подготовки высококвалифицированных кадров. Магнитогорцы выступят в новой компетенции «Индустрия 4.0». Конкуренцию им составят участники из пяти стран. Возможность представить страну на престижном мировом профессиональном форуме Политехническим колледжем обусловлена наличием в нем уникальной кибер-физической лаборатории. Единственная в нашей стране кибер-физическая лаборатория была приобретена политехническим колледжем за счёт грантовых средств, полученных в 2018 году. Помощь в оснащении колледжа в рамках программы софинансирования также оказал ММК», — говорится в сообщении.



Как отмечают представители ММК, в учебном заведении уже много лет существует компетенция «мехатроника». Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внесло ПАО «ММК». Специалисты-мехатроники собирают автоматизированные линии и программируют их. Магнитогорская школа мехатроников успешно себя показала на самом высоком уровне. Представители магнитогорского Политехнического колледжа не раз становились победителями и призерами российского, европейского и мирового чемпионатов «WorldSkills».



«В новой компетенции «Индустрия 4.0» к навыкам мехатроника добавляются информационные технологии. Поэтому в команде из двух человек один — мехатроник, другой — представитель IT-технологий. Конкурсантам необходимо подключить виртуальные серверы, настроить сетевые подключения, обеспечить кибербезопасность для того, чтобы не было атак извне. Это профессии будущего, которые будут востребованы и в металлургической сфере. В частности, флагман российской металлургической отрасли — ММК в рамках реализации стратегической инициативы «Индустрия 4.0» осуществляет масштабную цифровую трансформацию всего бизнеса с внедрением новейших информационных технологий, от интернета вещей до программных роботов. Компетенция «Индустрия 4.0» будет впервые представлена на мировом чемпионате, и представители Магнитки намерены выступить достойно и всерьез побороться за победу», — сообщили в пресс-службе ММК.

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