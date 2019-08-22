Важно

Производительность труда в России вдвое ниже, чем в европейских странах

22 август 2019 (15:04)

Российский рабочий приносит в два раза меньше добавленной стоимости, чем европейский. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал старший руководитель проекта «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Сергей Шурыгин.

«Производительность труда в России (ВВП на один отработанный час в ценах этого года, переведенных в доллары США по паритету покупательной способности — прим. ред.) составляет 28,5 долл. США. Это вдвое ниже, чем в среднем по Европе. Соответственно, можно сделать вывод, что российский рабочий приносит в два раза меньше добавленной стоимости, чем европейский. По сравнению с Норвегией показатель в три раза меньше», — рассказал Сергей Шурыгин.

По его словам, в последние годы темпы роста производительности труда в РФ остаются невысокими.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: