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Екатеринбург занимает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди городов-миллионников

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Екатеринбург занимает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди российских городов-миллионников. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов в ходе XI федеральной конференции «РСТЦ — Урал».



По его словам, в Екатеринбурге на 1 тыс. жителей приходится 1,5 тыс. кв. м. торговых площадей.



«Он также отметил, что в уральской столице насчитывается 43 торговых центра и 53 торговых комплекса. В 2018 году было открыто два ТЦ — «Аструм» и «Аутлет-центр», сейчас строится еще один — «Веер-мол». Обеспеченность торговыми площадями формата «торговый центр» на 1 тыс. жителей уральской столицы сегодня составляет 655 кв. м. (43% от общегородского показателя обеспеченности)», — говорится на сайте администрации Екатеринбурга.

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