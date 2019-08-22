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Дочернее предприятие УЭХК разработало методику ресурсных испытаний автомобильных катализаторов
22 август 2019 (16:22)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Специалисты ООО «Экоальянс» (дочернее предприятие АО «УЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработали методику сравнительных ресурсных испытаний автомобильных катализаторов на динамометрическом стенде, оснащенном двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает пресс-служба УЭХК.
«Ресурсное испытание автомобильного катализатора в составе двигателя внутреннего сгорания — это финальный этап его разработки. Данное испытание проводится для наиболее перспективного образца и является самым дорогостоящим и продолжительным. При разработке новых катализаторов, когда исследуется ряд образцов, необходим надежный прогноз об их устойчивости в работе. С этой целью было специально разработано уникальное устройство для проведения сравнительных ресурсных испытаний», — отмечает пресс-служба.
Устройство присоединяется к выпускной системе двигателя и позволяет проводить одновременное «старение» шести образцов катализаторов в строго идентичных условиях. В испытаниях участвуют уменьшенные образцы катализатора, что позволяет сократить продолжительность «старения». Разработка дает возможность одновременно контролировать температуру и эффективность каждого образца при разных режимах функционирования двигателя. По завершению сравнительных ресурсных испытаний образцы исследуется углубленными физико-химическими методами. После этого делается заключение о наиболее перспективном образце.
«Использование методики существенно сократило продолжительность ресурсных испытаний и стало надежным инструментом сравнения катализаторов. К примеру, при разработке нового катализатора для Lada Vesta 1,6 продолжительность ресурсного испытания была сокращена с 720 до 280 часов», — подчеркивается в сообщении.
«Ресурсное испытание автомобильного катализатора в составе двигателя внутреннего сгорания — это финальный этап его разработки. Данное испытание проводится для наиболее перспективного образца и является самым дорогостоящим и продолжительным. При разработке новых катализаторов, когда исследуется ряд образцов, необходим надежный прогноз об их устойчивости в работе. С этой целью было специально разработано уникальное устройство для проведения сравнительных ресурсных испытаний», — отмечает пресс-служба.
Устройство присоединяется к выпускной системе двигателя и позволяет проводить одновременное «старение» шести образцов катализаторов в строго идентичных условиях. В испытаниях участвуют уменьшенные образцы катализатора, что позволяет сократить продолжительность «старения». Разработка дает возможность одновременно контролировать температуру и эффективность каждого образца при разных режимах функционирования двигателя. По завершению сравнительных ресурсных испытаний образцы исследуется углубленными физико-химическими методами. После этого делается заключение о наиболее перспективном образце.
«Использование методики существенно сократило продолжительность ресурсных испытаний и стало надежным инструментом сравнения катализаторов. К примеру, при разработке нового катализатора для Lada Vesta 1,6 продолжительность ресурсного испытания была сокращена с 720 до 280 часов», — подчеркивается в сообщении.
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