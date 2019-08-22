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Дочернее предприятие УЭХК разработало методику ресурсных испытаний автомобильных катализаторов

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Специалисты ООО «Экоальянс» (дочернее предприятие АО «УЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработали методику сравнительных ресурсных испытаний автомобильных катализаторов на динамометрическом стенде, оснащенном двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает пресс-служба УЭХК.



«Ресурсное испытание автомобильного катализатора в составе двигателя внутреннего сгорания — это финальный этап его разработки. Данное испытание проводится для наиболее перспективного образца и является самым дорогостоящим и продолжительным. При разработке новых катализаторов, когда исследуется ряд образцов, необходим надежный прогноз об их устойчивости в работе. С этой целью было специально разработано уникальное устройство для проведения сравнительных ресурсных испытаний», — отмечает пресс-служба.



Устройство присоединяется к выпускной системе двигателя и позволяет проводить одновременное «старение» шести образцов катализаторов в строго идентичных условиях. В испытаниях участвуют уменьшенные образцы катализатора, что позволяет сократить продолжительность «старения». Разработка дает возможность одновременно контролировать температуру и эффективность каждого образца при разных режимах функционирования двигателя. По завершению сравнительных ресурсных испытаний образцы исследуется углубленными физико-химическими методами. После этого делается заключение о наиболее перспективном образце.



«Использование методики существенно сократило продолжительность ресурсных испытаний и стало надежным инструментом сравнения катализаторов. К примеру, при разработке нового катализатора для Lada Vesta 1,6 продолжительность ресурсного испытания была сокращена с 720 до 280 часов», — подчеркивается в сообщении.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:22</span><br /><strong>Дочернее предприятие УЭХК разработало методику ресурсных испытаний автомобильных катализаторов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Специалисты ООО «Экоальянс» (дочернее предприятие АО «УЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработали методику сравнительных ресурсных испытаний автомобильных катализаторов на динамометрическом стенде, оснащенном двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает пресс-служба УЭХК.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089356-dochernee-predpriyatie-uehk-razrabotalo-metodiku-resursnyh-ispytaniy-avtomobilnyh-katalizatorov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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