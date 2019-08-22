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На трассе Екатеринбург — Курган организуют реверсивное движение через железнодорожный переезд
22 август 2019 (16:03)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. На 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган рядом с поселком Марамзино в связи с работами на железнодорожном переезде будет введено реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
Ограничение будет действовать с 21.00 22 августа до 03.00 23 августа. На месте будут выставлены регулировщики.
Ограничение будет действовать с 21.00 22 августа до 03.00 23 августа. На месте будут выставлены регулировщики.
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