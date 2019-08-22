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В Свердловской области энергетики в четыре раза завысили объем похищенной местной жительницей электроэнергии

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Жительница частного дома в поселке Исток доказала в суде, что похитила меньшее количество электроэнергии, чем ей насчитало АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (АО «ЕЭСК»). Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В ноябре 2018 года инспектором АО «ЕЭСК» был составлен акт о самовольном подключении к электросетям. При этом, как отмечает пресс-служба, женщина самовольно подключилась к ним, поскольку ЕЭСК не смогла выполнить в срок свои обязательства по договору от мая 2018 года — подключить к электросетям, перенеся срок сначала на март 2019 года, а затем на май 2020 года. Отмечается, что линия электропередач была смонтирована в соответствии с проектом АО «ЕЭСК» и под руководством главного энергетика УК «Истокская».



В январе этого года собственнице жилья была направлена претензия с приложенным счетом и расчетом для оплаты стоимости электрической энергии, но она осталась без ответа. В результате ЕЭСК обратилась в суд из-за бездоговорного потребления женщиной электрической энергии с августа по ноябрь 2018 года. Суд удовлетворил иск, но ответчица не согласилась с периодом безучетного потребления электроэнергии, подав апелляционную жалобу.



Свердловский областной суд установил, что линия была смонтирована в октябре 2018 года, из чего следует, что потреблять электроэнергию с августа женщина просто не могла.



«С учетом вновь открывшихся обстоятельств судебная коллегия Свердловского областного суда изменила сумму неосновательного обогащения, снизив ее со 117 тыс. 213 руб. до 27 тыс. 727 руб.», — говорится в сообщении.

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