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Группа ММК в I полугодии направила на социальные проекты и благотворительность более 1 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 22.08.2019. Группа ММК в I полугодии 2019 года направила на социальную поддержку и благотворительные цели 1,04 млрд руб., сообщает Управление информации и общественных связей предприятия.



В числе приоритетных направлений социальной работы — помощь пенсионерам и детям, а также оздоровление работников предприятия.



Комплекс социальных и благотворительных программ, реализуемых ММК, охватывает все категории населения. В частности, на лечение работников предприятия и реализацию медицинских программ было выделено более 220 млн руб., на оздоровление сотрудников и членов их семей в санаториях — 168,5 млн руб., на поддержку пенсионеров и людей с ограниченными возможностями — 165 млн руб., на поддержку юношества и детства — 156,6 млн руб., на реализацию спортивных проектов — 66,5 млн руб., на содержание дворцов культуры и организацию культурных мероприятий — 45,6 млн руб.

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