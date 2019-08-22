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Производительность труда в России вдвое ниже, чем в европейских странах
22 август 2019 (14:24)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Российский рабочий приносит в два раза меньше добавленной стоимости, чем европейский. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал старший руководитель проекта «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Сергей Шурыгин.
«Производительность труда в России (ВВП на один отработанный час в ценах этого года, переведенных в доллары США по паритету покупательной способности — прим. ред.) составляет 28,5 долл. США. Это вдвое ниже, чем в среднем по Европе. Соответственно, можно сделать вывод, что российский рабочий приносит в два раза меньше добавленной стоимости, чем европейский. По сравнению с Норвегией показатель в три раза меньше», — рассказал Сергей Шурыгин.
По его словам, в последние годы темпы роста производительности труда в РФ остаются невысокими.
«Производительность труда в России (ВВП на один отработанный час в ценах этого года, переведенных в доллары США по паритету покупательной способности — прим. ред.) составляет 28,5 долл. США. Это вдвое ниже, чем в среднем по Европе. Соответственно, можно сделать вывод, что российский рабочий приносит в два раза меньше добавленной стоимости, чем европейский. По сравнению с Норвегией показатель в три раза меньше», — рассказал Сергей Шурыгин.
По его словам, в последние годы темпы роста производительности труда в РФ остаются невысокими.
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