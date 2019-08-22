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Уральский электрохимический комбинат планирует получить до конца года выручку в объеме более 22 млрд рублей
22 август 2019 (14:00)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в ГК «Росатом») планирует получить в 2019 году выручку в объеме 22 млрд руб., сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Александр Белоусов.
«Мы планируем в этом году получить выручки более 22 млрд руб.», — сказал он, добавив также, что заявленные ожидания соответствуют объему выручки в прошлом году.
При этом, по словам Александра Белоусова, чистая прибыль комбината составит порядка 5 млрд руб.
В этом году Уральский электрохимический комбинат празднует 70-летие. За годы работы он занял позицию крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. Сейчас на УЭХК работают 208 тыс. человек.
«Мы планируем в этом году получить выручки более 22 млрд руб.», — сказал он, добавив также, что заявленные ожидания соответствуют объему выручки в прошлом году.
При этом, по словам Александра Белоусова, чистая прибыль комбината составит порядка 5 млрд руб.
В этом году Уральский электрохимический комбинат празднует 70-летие. За годы работы он занял позицию крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. Сейчас на УЭХК работают 208 тыс. человек.
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