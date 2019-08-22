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В Челябинской области пресекли попытку ввоза на территорию РФ более 20 тонн перца с недействительными документами
22 август 2019 (12:55)
УрБК, Челябинск, 22.08.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области запретили ввоз на территорию РФ 21 т свежего перца из Казахстана с недействительным фитосанитарным сертификатом, сообщает пресс-служба ведомства.
Груз был остановлен на российско-казахстанском участке Госграницы РФ в пункте пропуска КПП «Троицк», перец следовал из города Жетысай в Сургут.
«Отправитель продукции оформил фитосанитарный сертификат только на 20 т сладкого перца и не указал в сертификате 1 т горького перца. Несоответствие перевозимого груза с данными сертификата является нарушением решения комиссии Таможенного союза. Потому машину с перцем вернули в Казахстан, водителя оштрафовали», — говорится в сообщении.
Груз был остановлен на российско-казахстанском участке Госграницы РФ в пункте пропуска КПП «Троицк», перец следовал из города Жетысай в Сургут.
«Отправитель продукции оформил фитосанитарный сертификат только на 20 т сладкого перца и не указал в сертификате 1 т горького перца. Несоответствие перевозимого груза с данными сертификата является нарушением решения комиссии Таможенного союза. Потому машину с перцем вернули в Казахстан, водителя оштрафовали», — говорится в сообщении.
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