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Почти четверть россиян боится увольнения
22 август 2019 (12:29)
УрБК, Москва, 22.08.2019. Почти четверть россиян (24%) боится увольнения. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Как показал опрос, 27% россиян считают, что найти работу в их профессиональной области будет очень сложно, 42% — что скорее сложно, 17% — скорее не сложно, 3% — просто, 11% не выразили однозначного мнения.
Отвечая на вопрос, существует ли угроза увольнения на текущем месте работы, 8% опрошенных ответили «точно да», 16% «скорее да», 32% «скорее нет», 34% «точно нет». Еще 11% не выразили однозначного мнения.
Респонденты также ответили на вопрос, насколько критично для них или их семей найти работу в данный момент. О том, что это очень критичный вопрос, заявили 35% респондентов, 38% отметили, что это скорее критично, 18% — что скорее не критично и 5% — что совершенно не критично. Еще 4% затруднились ответить на вопрос.
При этом снизить свои ожидания по зарплате, чтобы сохранить работу или получить место, готовы 38% респондентов, 42% отметили, что они не готовы к этому, 20% затруднились дать ответ.
Исследование показало, что в ближайшие три месяца 29% респондентов рассматривают возможность поиска подработки помимо основной работы, 22% скорее рассматривают такую возможность, 21% скорее не рассматривают такой вариант, 17% абсолютно не рассматривают такой вариант, 8% заявили, что у них уже есть подработка помимо основной работы.
Опрос проводился среди 19 тыс. 162 российских соискателей.
Как показал опрос, 27% россиян считают, что найти работу в их профессиональной области будет очень сложно, 42% — что скорее сложно, 17% — скорее не сложно, 3% — просто, 11% не выразили однозначного мнения.
Отвечая на вопрос, существует ли угроза увольнения на текущем месте работы, 8% опрошенных ответили «точно да», 16% «скорее да», 32% «скорее нет», 34% «точно нет». Еще 11% не выразили однозначного мнения.
Респонденты также ответили на вопрос, насколько критично для них или их семей найти работу в данный момент. О том, что это очень критичный вопрос, заявили 35% респондентов, 38% отметили, что это скорее критично, 18% — что скорее не критично и 5% — что совершенно не критично. Еще 4% затруднились ответить на вопрос.
При этом снизить свои ожидания по зарплате, чтобы сохранить работу или получить место, готовы 38% респондентов, 42% отметили, что они не готовы к этому, 20% затруднились дать ответ.
Исследование показало, что в ближайшие три месяца 29% респондентов рассматривают возможность поиска подработки помимо основной работы, 22% скорее рассматривают такую возможность, 21% скорее не рассматривают такой вариант, 17% абсолютно не рассматривают такой вариант, 8% заявили, что у них уже есть подработка помимо основной работы.
Опрос проводился среди 19 тыс. 162 российских соискателей.
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