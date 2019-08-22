Новости дня

Почти четверть россиян боится увольнения

УрБК, Москва, 22.08.2019. Почти четверть россиян (24%) боится увольнения. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.



Как показал опрос, 27% россиян считают, что найти работу в их профессиональной области будет очень сложно, 42% — что скорее сложно, 17% — скорее не сложно, 3% — просто, 11% не выразили однозначного мнения.



Отвечая на вопрос, существует ли угроза увольнения на текущем месте работы, 8% опрошенных ответили «точно да», 16% «скорее да», 32% «скорее нет», 34% «точно нет». Еще 11% не выразили однозначного мнения.



Респонденты также ответили на вопрос, насколько критично для них или их семей найти работу в данный момент. О том, что это очень критичный вопрос, заявили 35% респондентов, 38% отметили, что это скорее критично, 18% — что скорее не критично и 5% — что совершенно не критично. Еще 4% затруднились ответить на вопрос.



При этом снизить свои ожидания по зарплате, чтобы сохранить работу или получить место, готовы 38% респондентов, 42% отметили, что они не готовы к этому, 20% затруднились дать ответ.



Исследование показало, что в ближайшие три месяца 29% респондентов рассматривают возможность поиска подработки помимо основной работы, 22% скорее рассматривают такую возможность, 21% скорее не рассматривают такой вариант, 17% абсолютно не рассматривают такой вариант, 8% заявили, что у них уже есть подработка помимо основной работы.



Опрос проводился среди 19 тыс. 162 российских соискателей.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:29</span><br /><strong>Почти четверть россиян боится увольнения</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 22.08.2019. Почти четверть россиян (24%) боится увольнения. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089344-pochti-chetvert-rossiyan-boitsya-uvolneniya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: