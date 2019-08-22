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Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске
22 август 2019 (12:08)
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО «СУБР» (входит в состав ОК «РУСАЛ») в Североуральске.
«Предварительно установлено, что 21 августа около 16.40 в шахте на глубине 1 240 метров в результате горного удара произошло обрушение горной породы. Взрывник предприятия, мужчина 1970 года рождения, оказался заблокированным и в результате обрушения и погиб», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Технологическое производство на шахте не нарушено.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ.
«Предварительно установлено, что 21 августа около 16.40 в шахте на глубине 1 240 метров в результате горного удара произошло обрушение горной породы. Взрывник предприятия, мужчина 1970 года рождения, оказался заблокированным и в результате обрушения и погиб», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Технологическое производство на шахте не нарушено.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ.
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