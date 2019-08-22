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На Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС» продолжается мониторинг шумоизоляции на производстве

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. На Сухоложском подразделении ООО «ФОРЭС» продолжается мониторинг допустимого уровня шума на производстве. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«8 августа аккредитованная лаборатория Уральского центра охраны труда и экологии зафиксировала, что дневной и ночной шум возле Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» не превышает допустимого уровня. После полуночи и в середине дня специалисты провели замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятия, в жилой застройке и расположенных рядом коллективных садах. Специальный калиброванный акустический измеритель показал: звук от работающего технологического оборудования завода ночью во всех трех точках не превышает установленной нормы в 45 децибел», — говорится в сообщении.



В компании уточняют, что днем добавляется звук проходящего автотранспорта, однако одновременно до 55 децибел повышается и норма, в которую «объединенный» шум также укладывается.



В июле 2019 года ООО «ФОРЭС» и научно-исследовательский институт охраны труда (НИИ ОТ) завершили первый этап долгосрочного совместного проекта по снижению шума в Сухоложском подразделении компании. После установки нового оборудования специалисты НИИ ОТ снова замерили уровень шума. По данным специального прибора, в зоне, где оборудованы панели, шум снизился на 8-9 децибел.

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