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На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство непрерывнолитой заготовки сечением 130×130 мм
22 август 2019 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство новой продукции — непрерывнолитой заготовки сечением 130×130 мм, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
«С этой целью на сортовой машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) смонтировали дополнительное оборудование», — говорится в сообщении.
Новый продукт предназначен для экспорта: заготовку поставляют на прокатные заводы стран Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Африки.
«Реконструкция сортовой МНЛЗ ЕВРАЗ ЗСМК в 2016 году позволила комбинату освоить разливку стали открытым способом, увеличить скорость разливки и повысить производительность машины до 2,2 млн т литой заготовки в год», — сообщили представители ЕВРАЗа.
Отметим, что ЕВРАЗ ЗСМК также производит заготовку сечением 150х150 мм и 150х200 мм, которая тоже востребована на мировом рынке.
«С этой целью на сортовой машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) смонтировали дополнительное оборудование», — говорится в сообщении.
Новый продукт предназначен для экспорта: заготовку поставляют на прокатные заводы стран Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Африки.
«Реконструкция сортовой МНЛЗ ЕВРАЗ ЗСМК в 2016 году позволила комбинату освоить разливку стали открытым способом, увеличить скорость разливки и повысить производительность машины до 2,2 млн т литой заготовки в год», — сообщили представители ЕВРАЗа.
Отметим, что ЕВРАЗ ЗСМК также производит заготовку сечением 150х150 мм и 150х200 мм, которая тоже востребована на мировом рынке.
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