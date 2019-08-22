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Из-за сильного тумана в Тюмени пять самолетов совершили посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово

22 август 2019 (09:44)

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Из-за сильного тумана в Тюмени в аэропорт Кольцово временно прибыли пять авиарейсов. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе екатеринбургского авиаузла.

Речь идет о рейсах DP-449 (Москва — Тюмень), FV-6451 (Санкт-Петербург — Тюмень), SU-1502 и SU-1508 (Москва — Тюмень), RL-8868 (Энфида — Тюмень).

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