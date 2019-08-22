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Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургской компании «Уралподшипник»
22 август 2019 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уралподшипник» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает ООО «Промарматура». Сумма исковых требований составляет 943 тыс. руб.
Отметим, что компания «Уралподшипник» зарегистрирована в Екатеринбурге в переулке Автоматики, 4. Предприятие специализируется на продаже всех видов подшипников.
Истцом по делу выступает ООО «Промарматура». Сумма исковых требований составляет 943 тыс. руб.
Отметим, что компания «Уралподшипник» зарегистрирована в Екатеринбурге в переулке Автоматики, 4. Предприятие специализируется на продаже всех видов подшипников.
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