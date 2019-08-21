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Свердловская область стала лидером среди регионов РФ по тратам жителей на кафе и рестораны
21 август 2019 (18:01)
УрБК, 21.08.2019. Наибольшее количество средств в кафе и ресторанах среди всех регионов РФ оставляют жители Свердловской области — 5,7% всех своих потребительских расходов при средних тратах по России 3,3%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Росстата.
Отмечается, что чуть меньше тратят жители Ростовской области и Москвы — 5,6%, Калининграда (5,1%) и Санкт-Петербурга (4,9%).
Меньше всего на еду в различных заведениях тратит Республика Дагестан (0,3%), Смоленская область (0,4%) и Кабардино-Балкарская Республика (0,6%), передает ТАСС.
Отмечается, что чуть меньше тратят жители Ростовской области и Москвы — 5,6%, Калининграда (5,1%) и Санкт-Петербурга (4,9%).
Меньше всего на еду в различных заведениях тратит Республика Дагестан (0,3%), Смоленская область (0,4%) и Кабардино-Балкарская Республика (0,6%), передает ТАСС.
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