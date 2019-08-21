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Цены на автомобили в РФ могут резко вырасти из-за сокращения господдержки
21 август 2019 (17:06)
УрБК, Москва, 21.08.2019. В 2020 году в России могут резко вырасти цены на автомобили. Это связано с тем, что крупных производителей автомобильных компонентов лишат господдержки, сообщает газета «Коммерсантъ».
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет издание.
В будущем году перестанет действовать соглашение между Минпромторгом РФ и производителями автокомпонентов, по которому предприятиям компенсировали рост таможенных пошлин на комплектующие.
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет издание.
В будущем году перестанет действовать соглашение между Минпромторгом РФ и производителями автокомпонентов, по которому предприятиям компенсировали рост таможенных пошлин на комплектующие.
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