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Метроперспектива
21 август 2019 (16:59)
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский совместно со своим заместителем по вопросам капитального строительства и землепользования Алексеем Бирюлиным и экспертами проектной организации «Уралгипротранс» представил общественности и журналистам проект развития екатеринбургского метрополитена. Новые линии метро, без которых нормальное развитие города просто невозможно, могут появиться уже к 2025 году при финансировании в 90 млрд руб.
Согласно плану развития екатеринбургского метрополитена, всего на новой второй линии предполагается 11 станций, а ее протяженность от района ВИЗа до района ЖБИ составит порядка 14,5 км. Строительство планируют начать с перспективной станции «Металлургическая», которая расположена на перекрестке ул. Крауля и ул. Викулова.
Заместитель гендиректора компании «Уралгипротранс» по проектированию метрополитенов, главный инженер проекта Владимир Веселовский рассказал, что современные технологии предполагают два способа строительства станций.
«Один вариант предполагает строительство станций под проезжей частью. Длина котлована составит порядка 250 м., то есть улица будет перекрыта, коммуникации надо будет выносить. Это классический вариант строительства, при котором перегонные тоннели располагаются в двух тоннелях диаметром 6 м. Другой вариант — когда станции и перегонные тоннели располагаются в одном тоннеле диаметром 12 метров. Они строятся с помощью мощного горнопроходческого щита закрытым способом, то есть проезжая часть не вскрывается», — заявил Владимир Веселовский.
Второй вариант позволит уменьшить вынос коммуникаций в 3-5 раз и сохранить устройство проезжих частей при подготовке территории. Примером такого метода служат две линии метро в Барселоне.
Также Владимир Веселовский рассказал, что современные технологи позволяют построить вторую и третью ветку метрополитена всего за три года при финансировании в 90 млрд руб. (по 30 млрд руб. в год). При этом на объекте нужно задействовать 10-12 тыс. человек.
В свою очередь, глава Екатеринбурга Александр Высокинский уточнил, что при наличии средств новые линии екатеринбургского метрополитена можно будет начать строить одновременно.
По его словам, проектирование второй ветки с технико-экономическим обоснованием закончится до конца года, после чего проведут госэкспертизу, без которой не получить федерального финансирования. Если средства выделят к 2020 году, то через полтора-два года город сможет начать строительство.
К сожалению, ради метрополитена придется пожертвовать несколькими городскими объектами. Из-за плотной городской застройки ряд станций будет находиться на месте парков и скверов. В частности, речь идет об аллее между корпусом УрФУ и Оперным театром на месте будущей станции «Театральная».
После презентации проекта развития метрополитена журналисты отправились на станцию «Бажовская». Как сообщили представители администрации города, она готова на 70%, нужно лишь сделать спуски и облицовку. Сделать вход в метро на данном этапе невозможно, ведь земля, под которой располагается «Бажовская», сейчас находится в частной собственности. Речь идет о земельном участке на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.
Как ранее сообщал УрБК, сейчас на этом месте находится автопарковка и салон автосервиса. Территория, предназначенная для метростроя, оказалась в собственности ООО «Промавтосервис». Сейчас администрация судится за участок в арбитражном суде.
«Ранее эту землю продали в семь раз дешевле кадастровой стоимости. Наша цель сейчас — сохранить возможность города строить здесь метро. Возвращаем земли в собственность города и строим входные павильоны», — пояснил Александр Высокинский.
Также глава города рассказал о сопутствующей метрополитену инфраструктуре. В частности, в Екатеринбурге появится несколько перехватывающих парковок. Они будут бесплатными для тех, кто садится в метро. Такая мера позволит собирать людей по принципу «маятниковой миграции».
По его словам, в Екатеринбурге прописано 1,5 млн человек, помимо них около 250 тыс. человек проживают без прописки, а также еще 250 тыс. человек ежедневно приезжают в город на работу или учебу.
Глава города отметил, что сейчас главное — закончить этап проектирования, чтобы можно было представить проект как обоснование для финансирования на федеральном уровне. По его словам, развитие города невозможно без развития метрополитена, и администрация города готова сделать все для реализации проекта. Многие спальные районы заселяются очень быстро, а дороги загружены практически круглосуточно, что приводит к высоким временным затратам от мест проживания до места учебы и работы.
«Мы как городское сообщество должны показать серьезность намерений. Следовательно, нужно вкладывать деньги в этот проект», — сказал Александр Высокинский.
Согласно плану развития екатеринбургского метрополитена, всего на новой второй линии предполагается 11 станций, а ее протяженность от района ВИЗа до района ЖБИ составит порядка 14,5 км. Строительство планируют начать с перспективной станции «Металлургическая», которая расположена на перекрестке ул. Крауля и ул. Викулова.
Заместитель гендиректора компании «Уралгипротранс» по проектированию метрополитенов, главный инженер проекта Владимир Веселовский рассказал, что современные технологии предполагают два способа строительства станций.
«Один вариант предполагает строительство станций под проезжей частью. Длина котлована составит порядка 250 м., то есть улица будет перекрыта, коммуникации надо будет выносить. Это классический вариант строительства, при котором перегонные тоннели располагаются в двух тоннелях диаметром 6 м. Другой вариант — когда станции и перегонные тоннели располагаются в одном тоннеле диаметром 12 метров. Они строятся с помощью мощного горнопроходческого щита закрытым способом, то есть проезжая часть не вскрывается», — заявил Владимир Веселовский.
Второй вариант позволит уменьшить вынос коммуникаций в 3-5 раз и сохранить устройство проезжих частей при подготовке территории. Примером такого метода служат две линии метро в Барселоне.
Также Владимир Веселовский рассказал, что современные технологи позволяют построить вторую и третью ветку метрополитена всего за три года при финансировании в 90 млрд руб. (по 30 млрд руб. в год). При этом на объекте нужно задействовать 10-12 тыс. человек.
В свою очередь, глава Екатеринбурга Александр Высокинский уточнил, что при наличии средств новые линии екатеринбургского метрополитена можно будет начать строить одновременно.
По его словам, проектирование второй ветки с технико-экономическим обоснованием закончится до конца года, после чего проведут госэкспертизу, без которой не получить федерального финансирования. Если средства выделят к 2020 году, то через полтора-два года город сможет начать строительство.
К сожалению, ради метрополитена придется пожертвовать несколькими городскими объектами. Из-за плотной городской застройки ряд станций будет находиться на месте парков и скверов. В частности, речь идет об аллее между корпусом УрФУ и Оперным театром на месте будущей станции «Театральная».
После презентации проекта развития метрополитена журналисты отправились на станцию «Бажовская». Как сообщили представители администрации города, она готова на 70%, нужно лишь сделать спуски и облицовку. Сделать вход в метро на данном этапе невозможно, ведь земля, под которой располагается «Бажовская», сейчас находится в частной собственности. Речь идет о земельном участке на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.
Как ранее сообщал УрБК, сейчас на этом месте находится автопарковка и салон автосервиса. Территория, предназначенная для метростроя, оказалась в собственности ООО «Промавтосервис». Сейчас администрация судится за участок в арбитражном суде.
«Ранее эту землю продали в семь раз дешевле кадастровой стоимости. Наша цель сейчас — сохранить возможность города строить здесь метро. Возвращаем земли в собственность города и строим входные павильоны», — пояснил Александр Высокинский.
Также глава города рассказал о сопутствующей метрополитену инфраструктуре. В частности, в Екатеринбурге появится несколько перехватывающих парковок. Они будут бесплатными для тех, кто садится в метро. Такая мера позволит собирать людей по принципу «маятниковой миграции».
По его словам, в Екатеринбурге прописано 1,5 млн человек, помимо них около 250 тыс. человек проживают без прописки, а также еще 250 тыс. человек ежедневно приезжают в город на работу или учебу.
Глава города отметил, что сейчас главное — закончить этап проектирования, чтобы можно было представить проект как обоснование для финансирования на федеральном уровне. По его словам, развитие города невозможно без развития метрополитена, и администрация города готова сделать все для реализации проекта. Многие спальные районы заселяются очень быстро, а дороги загружены практически круглосуточно, что приводит к высоким временным затратам от мест проживания до места учебы и работы.
«Мы как городское сообщество должны показать серьезность намерений. Следовательно, нужно вкладывать деньги в этот проект», — сказал Александр Высокинский.
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