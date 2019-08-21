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Зарубежные туры для россиян из-за снижения курса рубля подорожали на 5%

УрБК, Москва, 21.08.2019. В августе стоимость зарубежных туров пропорционально снижению курса рубля выросла на 5%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.



Тюрина пояснила, что базовые цены в долларах США и евро остаются неизменными согласно контрактам, заключенным на весь сезон между туроператорами и иностранными партнерами. По ее словам, на этот летний сезон услуги зарубежных партнеров уже оплачены и изменений не будет, а вот цена в рублях зависит от текущего курса.



«Если тур оплачен полностью, то с клиента никто уже не потребует никакой доплаты независимо от колебаний курса рубля. Когда тур только предоплачен, то его цена в рублевом эквиваленте может измениться только на размер остаточной суммы, а предоплата не изменится», — уточнила Ирина Тюрина, добавив, что если клиент внес предоплату 50% стоимости тура, то изменения коснутся только второй половины стоимости.



В то же время, как отметила пресс-секретарь РСТ, внутри страны стоимость отдыха остается прежней — на данный сегмент валютные колебания не влияют.

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