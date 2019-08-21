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В России третий месяц подряд замедляется рост кредитования физлиц

21 август 2019 (15:07)

Рост кредитования физических лиц замедляется третий месяц подряд. Об этом говорится в материале Банка России «О развитии банковского сектора РФ в январе-июле 2019 года».

«Более выраженной стала тенденция к замедлению розничного кредитования (темпы роста которого в мае-июле снижались), в том числе в результате регулятивных мер Банка России, направленных на сдерживание роста наиболее рисковых сегментов кредитования (необеспеченного потребительского кредитования и ипотечных жилищных кредитов с низким первоначальным взносом)», — говорится в исследовании.

В докладе ЦБ также говорится, что прибыль российских банков в январе-июле 2019 года составила 1 трлн 178 млн руб., что на 52% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

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