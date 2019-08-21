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УБРиР: Российские предприниматели активно пользуются бизнес-картами

21 август 2019 (14:41)

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Российские предприниматели активно переходят на безналичные платежи. По статистике Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), каждый третий клиент, открывающий в банке расчетный счет, оформляет и универсальную карту для бизнеса.

«Карта представляет собой традиционный банковский "пластик", привязанный к корпоративному расчетному счету. С ее помощью предприниматель может расплачиваться за покупки и услуги, вносить наличные на расчетный счет, а также выпустить несколько карт для своих сотрудников, по которым можно установить лимиты на расходование средств», — сообщает пресс-служба кредитной организации.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, чаще всего предприниматели используют карту для безналичных платежей, доля безналичных платежей по картам — около 86% всех транзакций.

Как правило, предприниматели расплачиваются в супермаркетах, на автозаправках и в автосервисах. В популярные категории также входят ремонтные услуги и связь. По отношению к первому кварталу 2019 года объем операций по картам во втором квартале увеличился в полтора раза, а средний чек покупки вырос на 16%, почти до 3 тыс. руб.

«Как физическое лицо собственник или директор бизнеса привык расплачиваться картой за любые покупки. А в мегаполисах мы видим массовый тренд на бесконтактную оплату, когда карту даже не берут в руки, а к терминалу подносят смартфон. Разумеется, что подобной легкости ожидают при оплате расходов компании. Бизнес-карта универсальна, с ее помощью предприниматель может купить все необходимое для своего дела либо поручить это своим сотрудникам. И в режиме онлайн контролировать все денежные потоки. При этом безналичные расчеты облегчают жизнь предпринимателя и его отчетность перед налоговой», — отметила Елена Сорвина.

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