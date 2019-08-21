Новости дня

УБРиР: Российские предприниматели активно пользуются бизнес-картами

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Российские предприниматели активно переходят на безналичные платежи. По статистике Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), каждый третий клиент, открывающий в банке расчетный счет, оформляет и универсальную карту для бизнеса.



«Карта представляет собой традиционный банковский "пластик", привязанный к корпоративному расчетному счету. С ее помощью предприниматель может расплачиваться за покупки и услуги, вносить наличные на расчетный счет, а также выпустить несколько карт для своих сотрудников, по которым можно установить лимиты на расходование средств», — сообщает пресс-служба кредитной организации.



По словам директора по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, чаще всего предприниматели используют карту для безналичных платежей, доля безналичных платежей по картам — около 86% всех транзакций.



Как правило, предприниматели расплачиваются в супермаркетах, на автозаправках и в автосервисах. В популярные категории также входят ремонтные услуги и связь. По отношению к первому кварталу 2019 года объем операций по картам во втором квартале увеличился в полтора раза, а средний чек покупки вырос на 16%, почти до 3 тыс. руб.



«Как физическое лицо собственник или директор бизнеса привык расплачиваться картой за любые покупки. А в мегаполисах мы видим массовый тренд на бесконтактную оплату, когда карту даже не берут в руки, а к терминалу подносят смартфон. Разумеется, что подобной легкости ожидают при оплате расходов компании. Бизнес-карта универсальна, с ее помощью предприниматель может купить все необходимое для своего дела либо поручить это своим сотрудникам. И в режиме онлайн контролировать все денежные потоки. При этом безналичные расчеты облегчают жизнь предпринимателя и его отчетность перед налоговой», — отметила Елена Сорвина.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:41</span><br /><strong>УБРиР: Российские предприниматели активно пользуются бизнес-картами</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Российские предприниматели активно переходят на безналичные платежи. По статистике Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), каждый третий клиент, открывающий в банке расчетный счет, оформляет и универсальную карту для бизнеса.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089319-ubrir-rossiyskie-predprinimateli-aktivno-polzuyutsya-biznes-kartami.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: