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Экс-директора свердловского «Областного центра недвижимости» признали виновным в хищении 25 млн рублей

21 август 2019 (14:20)

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего директора СОГУП «Областной центр недвижимости» Дениса Конева виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с ноября 2012 года по январь 2013 года Денис Конев перечислил 2,5 млн руб. организации-подрядчику по дополнительным соглашениям к заключенным ранее договорам на выполнение работ на автодорогах. Далее руководитель организации-подрядчика передал эти деньги обратно директору «Областного центра недвижимости» уже в виде наличных. Передача денег, по мнению следствия, была условием дальнейшего сотрудничества обвиняемого с этим подрядчиком.

Также в период с апреля по август 2013 года Конев перечислил 22,2 млн руб. на счет подконтрольного предприятия. Формально это было нужно для проведения геодезических работ, фактически же работы не проводились, а 22,2 млн руб. директор получил в виде наличных от руководителя подконтрольной организации.

Таким образом, сумма причиненного ущерба СОГУП «Областной центр недвижимости» составила около 25 млн руб.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Денису Коневу наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тыс. руб.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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