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Новичкам следует выбрать стабильную валюту для начала торговли на бирже
21 август 2019 (14:08)
Валютный рынок сегодня открыт для инвестиций со стороны не только банков и крупных компаний, но и частных лиц. Однако новички в сфере трейдинга сталкиваются с множеством серьезных вопросов, прежде чем начнут пробовать свои силы в торговле. Одним из важнейших можно назвать выбор валютной пары. Под этим понятием подразумевают курсовое соотношение одного денежного актива к другому. Именно на его колебании и строится вся идея инвестирования в трейдинге. Постоянные изменения курса дают возможность получить прибыль, покупая и продавая валюту по разным ценам.
На валютном рынке возможно использование самых разных денежных активов — доллара США, евро, фунта стерлингов, гонконгского доллара и т. д. Основная задача трейдера — выбрать такой вариант, который поможет получить максимальный доход. Для этого ему нужно обладать определенным багажом знаний и постоянно следить за актуальными новостями из мира политики и финансов, ведь на курсы валют оказывает влияние целый набор факторов.
Научиться определять, куда именно будут двигаться котировки того или иного актива, поможет тематическое обучение. Например, брокерский портал Broker.ru — https://broker.ru/ — предлагает не только доступ к торговле на валютном рынке, но и специализированные курсы для своих пользователей. Кроме того, они получают возможность опробовать свои силы на демо-счетах, не вкладывая собственные средства.
Чаще всего начинающим трейдерам советуют выбирать валюты, которые демонстрируют стабильное поведение, к примеру, швейцарский франк, евро, фунт стерлингов. В парах с данными активами, как правило, не наблюдается резких колебаний. Конечно же, это снижает доходность операций с ними, однако и сокращает риски, что немаловажно для инвесторов с ограниченными средствами.
По мере осваивания базовых навыков можно подключать и другие валюты. При этом не стоит пренебрегать обучением, а также инструментами теханализа. Если речь идет о валютных парах с высокой волатильностью, то здесь нужна качественная оценка движения цены. Актуальные новости и экспертные прогнозы с сайта Broker.ru — https://broker.ru/investideas/currency — для этого будут весьма полезны. К тому же стоит учитывать и собственный стиль торговли, занятость и особенности темперамента. Для некоторых трейдеров небольшой доход, который может принести валюта с низкой волатильностью, будет лучшим результатом, другие же стремятся к более рискованным высокоприбыльным сделкам.
ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
На валютном рынке возможно использование самых разных денежных активов — доллара США, евро, фунта стерлингов, гонконгского доллара и т. д. Основная задача трейдера — выбрать такой вариант, который поможет получить максимальный доход. Для этого ему нужно обладать определенным багажом знаний и постоянно следить за актуальными новостями из мира политики и финансов, ведь на курсы валют оказывает влияние целый набор факторов.
Научиться определять, куда именно будут двигаться котировки того или иного актива, поможет тематическое обучение. Например, брокерский портал Broker.ru — https://broker.ru/ — предлагает не только доступ к торговле на валютном рынке, но и специализированные курсы для своих пользователей. Кроме того, они получают возможность опробовать свои силы на демо-счетах, не вкладывая собственные средства.
Чаще всего начинающим трейдерам советуют выбирать валюты, которые демонстрируют стабильное поведение, к примеру, швейцарский франк, евро, фунт стерлингов. В парах с данными активами, как правило, не наблюдается резких колебаний. Конечно же, это снижает доходность операций с ними, однако и сокращает риски, что немаловажно для инвесторов с ограниченными средствами.
По мере осваивания базовых навыков можно подключать и другие валюты. При этом не стоит пренебрегать обучением, а также инструментами теханализа. Если речь идет о валютных парах с высокой волатильностью, то здесь нужна качественная оценка движения цены. Актуальные новости и экспертные прогнозы с сайта Broker.ru — https://broker.ru/investideas/currency — для этого будут весьма полезны. К тому же стоит учитывать и собственный стиль торговли, занятость и особенности темперамента. Для некоторых трейдеров небольшой доход, который может принести валюта с низкой волатильностью, будет лучшим результатом, другие же стремятся к более рискованным высокоприбыльным сделкам.
ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
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