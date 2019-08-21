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Новичкам следует выбрать стабильную валюту для начала торговли на бирже





На валютном рынке возможно использование самых разных денежных активов — доллара США, евро, фунта стерлингов, гонконгского доллара и т. д. Основная задача трейдера — выбрать такой вариант, который поможет получить максимальный доход. Для этого ему нужно обладать определенным багажом знаний и постоянно следить за актуальными новостями из мира политики и финансов, ведь на курсы валют оказывает влияние целый набор факторов.



Научиться определять, куда именно будут двигаться котировки того или иного актива, поможет тематическое обучение. Например, брокерский портал Broker.ru —



Чаще всего начинающим трейдерам советуют выбирать валюты, которые демонстрируют стабильное поведение, к примеру, швейцарский франк, евро, фунт стерлингов. В парах с данными активами, как правило, не наблюдается резких колебаний. Конечно же, это снижает доходность операций с ними, однако и сокращает риски, что немаловажно для инвесторов с ограниченными средствами.



По мере осваивания базовых навыков можно подключать и другие валюты. При этом не стоит пренебрегать обучением, а также инструментами теханализа. Если речь идет о валютных парах с высокой волатильностью, то здесь нужна качественная оценка движения цены. Актуальные новости и экспертные прогнозы с сайта Broker.ru —



ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Валютный рынок сегодня открыт для инвестиций со стороны не только банков и крупных компаний, но и частных лиц. Однако новички в сфере трейдинга сталкиваются с множеством серьезных вопросов, прежде чем начнут пробовать свои силы в торговле. Одним из важнейших можно назвать выбор валютной пары. Под этим понятием подразумевают курсовое соотношение одного денежного актива к другому. Именно на его колебании и строится вся идея инвестирования в трейдинге. Постоянные изменения курса дают возможность получить прибыль, покупая и продавая валюту по разным ценам.На валютном рынке возможно использование самых разных денежных активов — доллара США, евро, фунта стерлингов, гонконгского доллара и т. д. Основная задача трейдера — выбрать такой вариант, который поможет получить максимальный доход. Для этого ему нужно обладать определенным багажом знаний и постоянно следить за актуальными новостями из мира политики и финансов, ведь на курсы валют оказывает влияние целый набор факторов.Научиться определять, куда именно будут двигаться котировки того или иного актива, поможет тематическое обучение. Например, брокерский портал Broker.ru — https://broker.ru/ — предлагает не только доступ к торговле на валютном рынке, но и специализированные курсы для своих пользователей. Кроме того, они получают возможность опробовать свои силы на демо-счетах, не вкладывая собственные средства.Чаще всего начинающим трейдерам советуют выбирать валюты, которые демонстрируют стабильное поведение, к примеру, швейцарский франк, евро, фунт стерлингов. В парах с данными активами, как правило, не наблюдается резких колебаний. Конечно же, это снижает доходность операций с ними, однако и сокращает риски, что немаловажно для инвесторов с ограниченными средствами.По мере осваивания базовых навыков можно подключать и другие валюты. При этом не стоит пренебрегать обучением, а также инструментами теханализа. Если речь идет о валютных парах с высокой волатильностью, то здесь нужна качественная оценка движения цены. Актуальные новости и экспертные прогнозы с сайта Broker.ru — https://broker.ru/investideas/currency — для этого будут весьма полезны. К тому же стоит учитывать и собственный стиль торговли, занятость и особенности темперамента. Для некоторых трейдеров небольшой доход, который может принести валюта с низкой волатильностью, будет лучшим результатом, другие же стремятся к более рискованным высокоприбыльным сделкам.ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:08</span><br /><strong>Новичкам следует выбрать стабильную валюту для начала торговли на бирже</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Валютный рынок сегодня открыт для инвестиций со стороны не только банков и крупных компаний, но и частных лиц. Однако новички в сфере трейдинга сталкиваются с множеством серьезных вопросов, прежде чем начнут пробовать свои силы в торговле. Одним из важнейших можно назвать выбор валютной пары. Под этим понятием подразумевают курсовое соотношение одного денежного актива к другому. Именно на его колебании и строится вся идея инвестирования в трейдинге. Постоянные изменения курса дают возможность получить прибыль, покупая и продавая валюту по разным ценам.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089317-novichkam-sleduet-vybrat-stabilnuyu-valyutu-dlya-nachala-torgovli-na-birzhe.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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