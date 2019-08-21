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Компания «ФОРЭС» выделит 170 млн рублей на реализацию программы замены газоочистных установок
21 август 2019 (13:34)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. ООО «ФОРЭС» продолжает техническое перевооружение в рамках реализации экологической программы. Так, в Асбестовском отделении провели первую замену всех 300 рукавов фильтра РИФ-300, который действует на башенном распылительном сушиле (БРС) производственной линии № 5, сообщает пресс-служба компании.
Как отмечают представители «ФОРЭС», именно этот фильтр в 2018 году был установлен и запущен самым первым в рамках проведенного тогда производственного эксперимента.
«Напомним, что в эксперименте участвовали три БРС — в Асбестовском и Сухоложском подразделениях компании, а также на предприятии-партнере — шадринском заводе «Технокерамика». Оригинальная идея инженеров челябинской компании «Албокос» и современные фильтрующие материалы позволили заменить рукавными фильтрами прежние газопромыватели. Они тоже обеспечивали нормативный уровень очистки. Но благодаря фильтрам, которые улавливают до 99,9% попадающей в них пыли, эффективность этой очистки возросла на порядок. Это создало необходимый запас экологических мощностей», — говорится в сообщении.
Успех эксперимента позволил ввести в действие программу замены газоочистных установок и на других БРС. Планируется, что к концу 2019 года такими фильтрами будут оснащены уже все 17 сушил. Общие затраты на это составляют около 170 млн руб. В июле за реализацию этого проекта компания «ФОРЭС» была отмечена общественной премией EcoBestAWard 2019, которая вручается за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения.
«Первая замена рукавов стала новым этапом набора данных, которые в перспективе могут послужить основой для новых инженерных решений. То, что в условиях повышенной температуры и влажности рукава в Асбесте прослужили год, специалисты компании считают хорошим результатом. В том числе, по их мнению, он свидетельствует о профессионализме технологов», — сообщили в компании «ФОРЭС».
Как отмечают представители «ФОРЭС», именно этот фильтр в 2018 году был установлен и запущен самым первым в рамках проведенного тогда производственного эксперимента.
«Напомним, что в эксперименте участвовали три БРС — в Асбестовском и Сухоложском подразделениях компании, а также на предприятии-партнере — шадринском заводе «Технокерамика». Оригинальная идея инженеров челябинской компании «Албокос» и современные фильтрующие материалы позволили заменить рукавными фильтрами прежние газопромыватели. Они тоже обеспечивали нормативный уровень очистки. Но благодаря фильтрам, которые улавливают до 99,9% попадающей в них пыли, эффективность этой очистки возросла на порядок. Это создало необходимый запас экологических мощностей», — говорится в сообщении.
Успех эксперимента позволил ввести в действие программу замены газоочистных установок и на других БРС. Планируется, что к концу 2019 года такими фильтрами будут оснащены уже все 17 сушил. Общие затраты на это составляют около 170 млн руб. В июле за реализацию этого проекта компания «ФОРЭС» была отмечена общественной премией EcoBestAWard 2019, которая вручается за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения.
«Первая замена рукавов стала новым этапом набора данных, которые в перспективе могут послужить основой для новых инженерных решений. То, что в условиях повышенной температуры и влажности рукава в Асбесте прослужили год, специалисты компании считают хорошим результатом. В том числе, по их мнению, он свидетельствует о профессионализме технологов», — сообщили в компании «ФОРЭС».
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