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В Нижнем Тагиле за попытку получения взятки в размере 300 тыс. рублей осудили лжесотрудника ФСБ
21 август 2019 (12:11)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. В Нижнем Тагиле осудили лжесотрудника ФСБ, пытавшегося получить от руководителя одного из предприятий города взятку в размере 300 тыс. руб.
«В феврале 2019 года житель села Лая Горноуральского городского округа, 1953 года рождения, представившись сотрудником ФСБ России, обратился к руководителю одного из предприятий Нижнего Тагила с предложением решить вопрос о прекращении в отношении него доследственной проверки, якобы инициированной сотрудниками полиции. За свою услугу он запросил у руководителя предприятия 300 тыс. руб. Его задержали в момент получения денежных средств от потерпевшего руководителя предприятия», — сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Свердловской области.
В ведомстве отмечают, что при совершении мошеннических действий осужденный постарался создать образ действующего сотрудника органов безопасности: носил одежду с символикой ведомства, использовал удостоверение, внешне схожее с удостоверением сотрудника ФСБ, в общении ссылался на знакомства с высокопоставленными должностными лицами в правоохранительных органах города.
«В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ. В результате обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — отмечает пресс-служба.
«В феврале 2019 года житель села Лая Горноуральского городского округа, 1953 года рождения, представившись сотрудником ФСБ России, обратился к руководителю одного из предприятий Нижнего Тагила с предложением решить вопрос о прекращении в отношении него доследственной проверки, якобы инициированной сотрудниками полиции. За свою услугу он запросил у руководителя предприятия 300 тыс. руб. Его задержали в момент получения денежных средств от потерпевшего руководителя предприятия», — сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Свердловской области.
В ведомстве отмечают, что при совершении мошеннических действий осужденный постарался создать образ действующего сотрудника органов безопасности: носил одежду с символикой ведомства, использовал удостоверение, внешне схожее с удостоверением сотрудника ФСБ, в общении ссылался на знакомства с высокопоставленными должностными лицами в правоохранительных органах города.
«В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ. В результате обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — отмечает пресс-служба.
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