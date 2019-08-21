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Просрочка россиян по микрозаймам во II квартале выросла до 29%

21 август 2019 (12:09)

Уровень просроченной задолженности россиян по микрозаймам по итогам II квартала 2019 года составил 29%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

На конец июня объем портфеля микрозаймов в РФ составил 127 млрд 225 млн руб.

«При этом объем работающего портфеля меньше практически на треть — немногим более 91 млрд руб., то есть уровень дефолтной задолженности приближается к 30%», — говорится в исследовании.

По итогам I квартала уровень просроченной задолженности составил 27,2%.

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