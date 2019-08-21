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Chrysler и Jeep отзывают в России 1,7 тыс. автомобилей
21 август 2019 (11:49)
УрБК, Москва, 21.08.2019. ООО «ЭфСиЭй РУС» из-за возможных проблем с программным обеспечением отзывает 1 тыс. 725 автомобилей марки Chrysler Pacifica и Jeep Grand Cherokee, Jeep Compass, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля 2017 года по апрель 2018 года.
«Причиной отзыва стала проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. Если после срабатывания системы экстренного вызова соединение обрабатывается или теряется, то не всегда срабатывает повторная попытка установления вызова», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. На транспортных средствах обновят программное обеспечение блока ЕАМ. Работы будут выполнены бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля 2017 года по апрель 2018 года.
«Причиной отзыва стала проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. Если после срабатывания системы экстренного вызова соединение обрабатывается или теряется, то не всегда срабатывает повторная попытка установления вызова», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. На транспортных средствах обновят программное обеспечение блока ЕАМ. Работы будут выполнены бесплатно для владельцев.
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