Новости дня

На Среднем Урале из-за возросшего числа ДТП на трассах устанавливают дополнительные знаки «Дикие животные»

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. На федеральных трассах Свердловской области из-за возросшего числа ДТП устанавливают дополнительные дорожные знаки «Дикие животные», предупреждающие о выходе животных на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Новые знаки появились на трассах Р-351 Екатеринбург — Тюмень (в Белоярском (26 и 33 км), Богдановичском (79 и 88 км), Камышловском (109 и 114 км) и Тугулымском (265 и 269 км) районах), Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (в Белоярском районе — 34 и 44 км), М5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (в Сысертском районе — 176 и 178 км).



«В 2019 году возросло число ДТП, связанных с выходом диких животных на проезжую часть. За полгода на федеральных дорогах Свердловской области зарегистрировано 43 таких ДТП (в аналогичный период прошлого года — 23 ДТП). Самое большое число ДТП с участием животных в этом году произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень (20 ДТП). Знаки устанавливаются на самых аварийных участках», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:26</span><br /><strong>На Среднем Урале из-за возросшего числа ДТП на трассах устанавливают дополнительные знаки «Дикие животные»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. На федеральных трассах Свердловской области из-за возросшего числа ДТП устанавливают дополнительные дорожные знаки «Дикие животные», предупреждающие о выходе животных на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089307-na-srednem-urale-iz-za-vozrosshego-chisla-dtp-na-trassah-ustanavlivayut-dopolnitelnye-znaki-dikie-zhivotnye.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: