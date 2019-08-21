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На Среднем Урале из-за возросшего числа ДТП на трассах устанавливают дополнительные знаки «Дикие животные»
21 август 2019 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. На федеральных трассах Свердловской области из-за возросшего числа ДТП устанавливают дополнительные дорожные знаки «Дикие животные», предупреждающие о выходе животных на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
Новые знаки появились на трассах Р-351 Екатеринбург — Тюмень (в Белоярском (26 и 33 км), Богдановичском (79 и 88 км), Камышловском (109 и 114 км) и Тугулымском (265 и 269 км) районах), Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (в Белоярском районе — 34 и 44 км), М5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (в Сысертском районе — 176 и 178 км).
«В 2019 году возросло число ДТП, связанных с выходом диких животных на проезжую часть. За полгода на федеральных дорогах Свердловской области зарегистрировано 43 таких ДТП (в аналогичный период прошлого года — 23 ДТП). Самое большое число ДТП с участием животных в этом году произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень (20 ДТП). Знаки устанавливаются на самых аварийных участках», — говорится в сообщении.
Новые знаки появились на трассах Р-351 Екатеринбург — Тюмень (в Белоярском (26 и 33 км), Богдановичском (79 и 88 км), Камышловском (109 и 114 км) и Тугулымском (265 и 269 км) районах), Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (в Белоярском районе — 34 и 44 км), М5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (в Сысертском районе — 176 и 178 км).
«В 2019 году возросло число ДТП, связанных с выходом диких животных на проезжую часть. За полгода на федеральных дорогах Свердловской области зарегистрировано 43 таких ДТП (в аналогичный период прошлого года — 23 ДТП). Самое большое число ДТП с участием животных в этом году произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень (20 ДТП). Знаки устанавливаются на самых аварийных участках», — говорится в сообщении.
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