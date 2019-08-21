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Мобильный интернет «МегаФона» признали самым быстрым

21 август 2019 (11:05)

УрБК, Москва, 21.08.2019. Мобильный интернет «МегаФона» признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.

Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest. Более 11 тыс. пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

«Средняя скорость загрузки у абонентов «МегаФона» составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в 2 раза лучше, чем третий результат», — говорится в сообщении.

Средняя скорость отдачи у МегаФона — 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.

В июле 2019 года «МегаФон» уже в 3-й раз получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest за I и II кварталы 2018 года.

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