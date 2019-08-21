Новости дня

Мобильный интернет «МегаФона» признали самым быстрым

УрБК, Москва, 21.08.2019. Мобильный интернет «МегаФона» признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest. Более 11 тыс. пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.



«Средняя скорость загрузки у абонентов «МегаФона» составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в 2 раза лучше, чем третий результат», — говорится в сообщении.



Средняя скорость отдачи у МегаФона — 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.



В июле 2019 года «МегаФон» уже в 3-й раз получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest за I и II кварталы 2018 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:05</span><br /><strong>Мобильный интернет «МегаФона» признали самым быстрым</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 21.08.2019. Мобильный интернет «МегаФона» признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089306-mobilnyy-internet-megafona-priznali-samym-bystrym.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: