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Просрочка россиян по микрозаймам во II квартале выросла до 29%
21 август 2019 (10:47)
УрБК, Москва, 21.08.2019. Уровень просроченной задолженности россиян по микрозаймам по итогам II квартала 2019 года составил 29%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
На конец июня объем портфеля микрозаймов в РФ составил 127 млрд 225 млн руб.
«При этом объем работающего портфеля меньше практически на треть — немногим более 91 млрд руб., то есть уровень дефолтной задолженности приближается к 30%», — говорится в исследовании.
По итогам I квартала уровень просроченной задолженности составил 27,2%.
На конец июня объем портфеля микрозаймов в РФ составил 127 млрд 225 млн руб.
«При этом объем работающего портфеля меньше практически на треть — немногим более 91 млрд руб., то есть уровень дефолтной задолженности приближается к 30%», — говорится в исследовании.
По итогам I квартала уровень просроченной задолженности составил 27,2%.
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