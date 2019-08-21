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В Екатеринбурге будут судить организаторов финансовой пирамиды за хищение 5,5 млн рублей
21 август 2019 (10:25)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. В Екатеринбурге будут судить двух руководителей кредитного потребительского кооператива граждан «Дольфина-Займ» за организацию финансовой пирамиды. В результате своей деятельности они похитили в общей сложности 5,5 млн руб. у 20 пострадавших, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в апреле 2012 года мать с сыном организовали кооператив с целью хищения денег. По май 2014 года через рекламу в СМИ они обещали потенциальным участникам кооператива высокую доходность инвестиций (до 35% годовых) под прибыльный проект, связанный со строительством и деятельностью досугово-оздоровительного комплекса в Камышловском районе. При этом обвиняемые и не планировали финансировать строительство какого-либо комплекса.
«Частичные выплаты членам кооператива по заключенным договорам передачи личных сбережений производились за счет средств, привлеченных от новых участников «финансовой пирамиды». Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Екатеринбурга», — отмечает пресс-служба.
«В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в апреле 2012 года мать с сыном организовали кооператив с целью хищения денег. По май 2014 года через рекламу в СМИ они обещали потенциальным участникам кооператива высокую доходность инвестиций (до 35% годовых) под прибыльный проект, связанный со строительством и деятельностью досугово-оздоровительного комплекса в Камышловском районе. При этом обвиняемые и не планировали финансировать строительство какого-либо комплекса.
«Частичные выплаты членам кооператива по заключенным договорам передачи личных сбережений производились за счет средств, привлеченных от новых участников «финансовой пирамиды». Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Екатеринбурга», — отмечает пресс-служба.
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