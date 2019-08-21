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Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ примут участие в чемпионате WorldSkills
21 август 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Студенты и выпускники корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» готовятся принять участие в мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills, сообщает пресс-служба предприятия.
Мероприятие состоится с 22 по 27 августа 2019 года в международном выставочном центре «Казань Экспо».
«В составе сборной России выступит студент программы «Будущее Белой металлургии» Игнатий Евдокимов. Он участвует в основных соревнованиях мирового чемпионата в компетенции «Промышленная механика и монтаж». В направлении FutureSkills, нацеленном на перспективные компетенции, востребованные в условиях глобальных изменений в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке, примут участие четыре представителя Группы ЧТПЗ. Лев Попов и Тимур Садреев выступят в компетенции «Промышленная робототехника», Константин Комлев и Александр Галкин — в компетенции «Роботизированная сварка», — говорится в сообщении.
Также Группу ЧТПЗ на соревнованиях представят два аккредитованных эксперта. Оценивать работу на площадках чемпионата будет мастер производственного обучения Сергей Демин в компетенции «Промышленная робототехника» и ведущий специалист по автоматизированным системам управления Вячеслав Немытов в компетенции «Роботизированная сварка».
Кроме того, Группа ЧТПЗ примет участие в обширной деловой программе чемпионата WorldSkills. Представители компании посетят круглые столы «Риск-инжиниринг как новая базовая компетенция», «Мир под угрозой: навыки для адаптации, успеха и процветания в эпоху перемен», «Эджайл в образовании: быстрое освоение навыков», «Лучшие практики кооперации при разработке новых программ подготовки».
В мировом чемпионате WorldSkills примут участие 1 тыс. 400 молодых профессионалов из 63 стран и регионов, которые будут соревноваться по 56 компетенциям.
Всего за семь лет взаимодействия Группы ЧТПЗ с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сотрудники компании и студенты корпоративной образовательной программы завоевали 136 медалей на чемпионатах профмастерства различного уровня.
Мероприятие состоится с 22 по 27 августа 2019 года в международном выставочном центре «Казань Экспо».
«В составе сборной России выступит студент программы «Будущее Белой металлургии» Игнатий Евдокимов. Он участвует в основных соревнованиях мирового чемпионата в компетенции «Промышленная механика и монтаж». В направлении FutureSkills, нацеленном на перспективные компетенции, востребованные в условиях глобальных изменений в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке, примут участие четыре представителя Группы ЧТПЗ. Лев Попов и Тимур Садреев выступят в компетенции «Промышленная робототехника», Константин Комлев и Александр Галкин — в компетенции «Роботизированная сварка», — говорится в сообщении.
Также Группу ЧТПЗ на соревнованиях представят два аккредитованных эксперта. Оценивать работу на площадках чемпионата будет мастер производственного обучения Сергей Демин в компетенции «Промышленная робототехника» и ведущий специалист по автоматизированным системам управления Вячеслав Немытов в компетенции «Роботизированная сварка».
Кроме того, Группа ЧТПЗ примет участие в обширной деловой программе чемпионата WorldSkills. Представители компании посетят круглые столы «Риск-инжиниринг как новая базовая компетенция», «Мир под угрозой: навыки для адаптации, успеха и процветания в эпоху перемен», «Эджайл в образовании: быстрое освоение навыков», «Лучшие практики кооперации при разработке новых программ подготовки».
В мировом чемпионате WorldSkills примут участие 1 тыс. 400 молодых профессионалов из 63 стран и регионов, которые будут соревноваться по 56 компетенциям.
Всего за семь лет взаимодействия Группы ЧТПЗ с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сотрудники компании и студенты корпоративной образовательной программы завоевали 136 медалей на чемпионатах профмастерства различного уровня.
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