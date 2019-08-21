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Средние расходы россиян за последнюю неделю выросли на 3,3%
21 август 2019 (09:23)
УрБК, Москва, 21.08.2019. С 12 по 18 августа средние расходы россиян выросли на 3,3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
«На 33-й неделе типичным домохозяйством в среднем на повседневные расходы было потрачено 4 тыс. 374 руб., что на 3,3% больше, чем неделей ранее. В прошлом году в аналогичное время недельные расходы вышли из глубокого провала, повысившись до уровня, который превзошел показатель минувшей недели текущего года на 2,1%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, недельные расходы в анализируемом периоде выросли на 49,6%», — говорится в исследовании.
«На 33-й неделе типичным домохозяйством в среднем на повседневные расходы было потрачено 4 тыс. 374 руб., что на 3,3% больше, чем неделей ранее. В прошлом году в аналогичное время недельные расходы вышли из глубокого провала, повысившись до уровня, который превзошел показатель минувшей недели текущего года на 2,1%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, недельные расходы в анализируемом периоде выросли на 49,6%», — говорится в исследовании.
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