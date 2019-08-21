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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
21 август 2019 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. На Среднем Урале синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Вечером 20 августа и 21 августа в связи с прохождением атмосферного фронта в крайних юго-западных и крайних южных районах области ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквалистые усиления ветра 20-25 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с непогодой Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, отменить походы и отдых на природе, в том числе на воде и у воды.
Непогода способствует ухудшению видимости и осложнению дорожных условий, поэтому автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.
«Вечером 20 августа и 21 августа в связи с прохождением атмосферного фронта в крайних юго-западных и крайних южных районах области ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквалистые усиления ветра 20-25 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с непогодой Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, отменить походы и отдых на природе, в том числе на воде и у воды.
Непогода способствует ухудшению видимости и осложнению дорожных условий, поэтому автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.
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