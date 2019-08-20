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В Екатеринбурге начался прием заявок на конкурс «Бюджет для граждан»
20 август 2019 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Екатеринбурге начался прием заявок на традиционный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.
Как сообщает департамент информационной политики администрации Екатеринбурга, в 2019 году конкурс пройдет со 2 сентября по 29 ноября, его главная цель — поиск лучшей практики представления бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан. Конкурс является открытым. Ограничений по составу участников нет.
Как пояснила заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь, предложенный проект должен представлять собой актуальное исследование по тематике конкурса, содержать обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, а также рекомендации по практическому использованию.
Полный перечень номинаций, сроки подачи заявок и проведения размещены на официальном сайте департамента финансов администрации Екатеринбурга.
Авторы лучших проектов будут награждены дипломами администрации города Екатеринбурга, а некоторые идеи и предложения могут быть реализованы на практике.
Заявки и конкурсные материалы принимаются до 31 октября по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 335, а также по электронной почте: fbu@efbu.ru.
Как сообщает департамент информационной политики администрации Екатеринбурга, в 2019 году конкурс пройдет со 2 сентября по 29 ноября, его главная цель — поиск лучшей практики представления бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан. Конкурс является открытым. Ограничений по составу участников нет.
Как пояснила заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь, предложенный проект должен представлять собой актуальное исследование по тематике конкурса, содержать обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, а также рекомендации по практическому использованию.
Полный перечень номинаций, сроки подачи заявок и проведения размещены на официальном сайте департамента финансов администрации Екатеринбурга.
Авторы лучших проектов будут награждены дипломами администрации города Екатеринбурга, а некоторые идеи и предложения могут быть реализованы на практике.
Заявки и конкурсные материалы принимаются до 31 октября по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 335, а также по электронной почте: fbu@efbu.ru.
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