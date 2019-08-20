Важно
Более 20% российских банков получили убыток за январь-июль 2019 года
20 август 2019 (17:59)
Прибыль российских банков в январе-июле 2019 года составила 1 трлн 178 млн руб., что на 52% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Банка России.
«Прибыль банковского сектора за январь-июль 2019 года составила 1 трлн 178 млрд руб. За 7 месяцев 2018 года кредитные организации получили прибыль в размере 776 млрд руб.», — говорится в исследовании.
За январь-июль 2019 года прибыль показали 77% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 августа, убыток — 21%.
Рентабельность активов по банковскому сектору за 7 месяцев 2019 года повысилась с 1,5 до 1,9%.
«Прибыль банковского сектора за январь-июль 2019 года составила 1 трлн 178 млрд руб. За 7 месяцев 2018 года кредитные организации получили прибыль в размере 776 млрд руб.», — говорится в исследовании.
За январь-июль 2019 года прибыль показали 77% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 августа, убыток — 21%.
Рентабельность активов по банковскому сектору за 7 месяцев 2019 года повысилась с 1,5 до 1,9%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более 20% российских банков получили убыток за январь-июль 2019 года
- Более 100 российских банков получили убыток за январь-май текущего года
- Прибыль банковского сектора РФ в январе-феврале выросла в 2,5 раза
- Прибыль банковского сектора РФ в январе-феврале выросла в 2,5 раза
- За 8 месяцев 2018 года прибыль российских банков упала на 9,6%