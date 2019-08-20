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В Екатеринбурге 19 парков и скверов могут получить статус особо охраняемой территории
20 август 2019 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Екатеринбурге 19 парков и скверов могут получить статус особо охраняемой природной территории местного значения. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.
В список, составленный администрацией Екатеринбурга, вошли: парк Хвойный; парк имени Коммунаров; сквер у Оперного театра; сквер имени Кирова; сквер у дома № 19 по улице Мира; сквер Юнеско; сквер на Вознесенской горке; сквер имени Клары Цеткин; сквер у Дендропарка по улице Куйбышева; сквер имени Джавахарлала Неру; сквер по улице Мичурина; сквер у магазина «Стрелец»; сквер по проспекту Орджоникидзе — улице Банникова; сквер на набережной Рабочей молодежи; сквер по улице Посадской; сквер по улице Кирова; сквер на площади Субботников; сквер у кинотеатра «Космос»; сквер на площади Обороны.
«В настоящее время администрацией города Екатеринбурга проведено экологическое обследование скверов Юнеско, имени Клары Цеткин и имени Джавахарлала Неру. По ним подготовлены картографические материалы, проекты паспортов ООПТ местного значения и проект Постановления городской администрации для рассмотрения вопроса о присвоении этим площадкам особого статуса на заседании думы Екатеринбурга. Реализовать это планируется к 2020 году», — пояснили в гордуме.
Депутаты Екатеринбургской городской думы прошлого созыва уже вели эту работу. Были внесены изменения в перечень городских парков и скверов для организации особо охраняемых природных территорий. Документ содержал 60 площадок, но особый статус был присвоен только нескольким «зеленым» зонам.
В список, составленный администрацией Екатеринбурга, вошли: парк Хвойный; парк имени Коммунаров; сквер у Оперного театра; сквер имени Кирова; сквер у дома № 19 по улице Мира; сквер Юнеско; сквер на Вознесенской горке; сквер имени Клары Цеткин; сквер у Дендропарка по улице Куйбышева; сквер имени Джавахарлала Неру; сквер по улице Мичурина; сквер у магазина «Стрелец»; сквер по проспекту Орджоникидзе — улице Банникова; сквер на набережной Рабочей молодежи; сквер по улице Посадской; сквер по улице Кирова; сквер на площади Субботников; сквер у кинотеатра «Космос»; сквер на площади Обороны.
«В настоящее время администрацией города Екатеринбурга проведено экологическое обследование скверов Юнеско, имени Клары Цеткин и имени Джавахарлала Неру. По ним подготовлены картографические материалы, проекты паспортов ООПТ местного значения и проект Постановления городской администрации для рассмотрения вопроса о присвоении этим площадкам особого статуса на заседании думы Екатеринбурга. Реализовать это планируется к 2020 году», — пояснили в гордуме.
Депутаты Екатеринбургской городской думы прошлого созыва уже вели эту работу. Были внесены изменения в перечень городских парков и скверов для организации особо охраняемых природных территорий. Документ содержал 60 площадок, но особый статус был присвоен только нескольким «зеленым» зонам.
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