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В работе оператора МТС произошел технический сбой

20 август 2019 (17:13)

УрБК, Москва, 20.08.2019. В работе мобильного оператора МТС произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающие сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Около 43% пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, 37% — мобильным интернетом и 18% — с широкополосным интернетом. Технические неполадки начались около 13.30 мск.

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