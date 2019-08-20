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Более 20% российских банков получили убыток за январь-июль 2019 года

УрБК, Москва, 20.08.2019. Прибыль российских банков в январе-июле 2019 года составила 1 трлн 178 млн руб., что на 52% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Банка России.



«Прибыль банковского сектора за январь-июль 2019 года составила 1 трлн 178 млрд руб. За 7 месяцев 2018 года кредитные организации получили прибыль в размере 776 млрд руб.», — говорится в исследовании.



За январь-июль 2019 года прибыль показали 77% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 августа, убыток — 21%.



Рентабельность активов по банковскому сектору за 7 месяцев 2019 года повысилась с 1,5 до 1,9%.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:47</span><br /><strong>Более 20% российских банков получили убыток за январь-июль 2019 года</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 20.08.2019. Прибыль российских банков в январе-июле 2019 года составила 1 трлн 178 млн руб., что на 52% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Банка России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089291-bolee-20-rossiyskih-bankov-poluchili-ubytok-za-yanvar-iyul-2019-goda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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