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Более 20% российских банков получили убыток за январь-июль 2019 года

20 август 2019 (16:47)

УрБК, Москва, 20.08.2019. Прибыль российских банков в январе-июле 2019 года составила 1 трлн 178 млн руб., что на 52% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Банка России.

«Прибыль банковского сектора за январь-июль 2019 года составила 1 трлн 178 млрд руб. За 7 месяцев 2018 года кредитные организации получили прибыль в размере 776 млрд руб.», — говорится в исследовании.

За январь-июль 2019 года прибыль показали 77% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 августа, убыток — 21%.

Рентабельность активов по банковскому сектору за 7 месяцев 2019 года повысилась с 1,5 до 1,9%.

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